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Кремль обрадовался словам Трампа

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Заявление избранного президента США Дональда Трампа об «опасности» ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь РФ «полностью совпадает с позицией Москвы». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что «его понимание причин эскалации импонирует российской стороне».

«Само по себе заявление полностью совпадает с нашей позицией. То есть у нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. И, конечно, это нам импонирует. Очевидно, что Трамп понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта.

В то же время вряд ли стоит забегать вперед и пытаться прогнозировать и предсказывать, какие будут действия после инаугурации Трампа. Время покажет, дождемся уже того момента, когда избранный президент займет свое место в Овальном кабинете», - указал Песков.

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