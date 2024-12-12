Кремль обрадовался словам Трампа

Он отметил, что «его понимание причин эскалации импонирует российской стороне».

«Само по себе заявление полностью совпадает с нашей позицией. То есть у нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. И, конечно, это нам импонирует. Очевидно, что Трамп понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта.

В то же время вряд ли стоит забегать вперед и пытаться прогнозировать и предсказывать, какие будут действия после инаугурации Трампа. Время покажет, дождемся уже того момента, когда избранный президент займет свое место в Овальном кабинете», - указал Песков.