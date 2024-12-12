Отбор на футбольный ЧМ-2026: Азербайджан сыграет с Францией или Хорватией, а также с Украиной и Исландией

В Цюрихе завершилась жеребьевка отборочного турнира футбольного чемпионата мира-2026 в зоне УЕФА.

Состав всех групп

Группа «А»: победитель четвертьфинальной пары Лиги наций Германия - Италия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург

Группа «B»: Швейцария, Швеция, Словения, Косово

Группа «С»: проигравший в четвертьфинальной паре Лиги наций Португалия - Дания, Греция, Шотландия, Беларусь

Группа «D»: победитель пары Франция - Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан

Группа «E»: победитель пары Испания - Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария

Группа «F»: победитель пары Португалия - Дания, Венгрия, Ирландия, Армения

Группа «G»: проигравший в паре Испания - Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта

Группа «H»: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино

Группа «I»: проигравший в паре Германия - Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова

Группа «J»: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Андорра

Группа «K»: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра

Группа «L»: проигравший в паре Франция - Хорватия, Чехия, Черногория, Фареры, Гибралтар

*** 15:51

В Цюрихе проходит жеребьевка отборочного турнира футбольного чемпионата мира-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Азербайджана попала в группу «D» вместе с победителем четвертьфинальной пары Лиги наций Франция - Хорватия, а также с Украиной и Исландией.

Матчи между Францией и Хорватией состоятся 20 и 23 марта 2025 года.

Отборочный турнир в нашей группе стартует в сентябре следующего года.

*** 14:49

Сегодня в 15:00 по бакинскому времени в Цюрихе начнется жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира-2026 в европейской зоне.

Перед жеребьевкой 54 сборные были поделены на пять корзин согласно результатам Лиги наций и рейтингу ФИФА. Сборная Азербайджана в четвертой корзине.