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Отбор на футбольный ЧМ-2026: Азербайджан сыграет с Францией или Хорватией, а также с Украиной и Исландией

обновлено
Эльмир Алиев, отдел спорта
16:00 1268

В Цюрихе завершилась жеребьевка отборочного турнира футбольного чемпионата мира-2026 в зоне УЕФА.

Состав всех групп

Группа «А»: победитель четвертьфинальной пары Лиги наций Германия - Италия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург

Группа «B»: Швейцария, Швеция, Словения, Косово

Группа «С»: проигравший в четвертьфинальной паре Лиги наций Португалия - Дания, Греция, Шотландия, Беларусь

Группа «D»: победитель пары Франция - Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан

Группа «E»: победитель пары Испания - Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария

Группа «F»: победитель пары Португалия - Дания, Венгрия, Ирландия, Армения

Группа «G»: проигравший в паре Испания - Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта

Группа «H»: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино

Группа «I»: проигравший в паре Германия - Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова

Группа «J»: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Андорра

Группа «K»: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра

Группа «L»: проигравший в паре Франция - Хорватия, Чехия, Черногория, Фареры, Гибралтар

*** 15:51

В Цюрихе проходит жеребьевка отборочного турнира футбольного чемпионата мира-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Азербайджана попала в группу «D» вместе с победителем четвертьфинальной пары Лиги наций Франция - Хорватия, а также с Украиной и Исландией. 

Матчи между Францией и Хорватией состоятся 20 и 23 марта 2025 года.

Отборочный турнир в нашей группе стартует в сентябре следующего года.

*** 14:49

Сегодня в 15:00 по бакинскому времени в Цюрихе начнется жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира-2026 в европейской зоне.

Перед жеребьевкой 54 сборные были поделены на пять корзин согласно результатам Лиги наций и рейтингу ФИФА. Сборная Азербайджана в четвертой корзине.

54 сборные будут распределены по 12 группам. Отборочный турнир начнется уже в марте 2025 года. Победители групп напрямую попадут в финальную стадию ЧМ-2026. 12 команд, занявших в группах 2-е места, и четыре сборные из Лиги наций сыграют в стыковых матчах, чтобы определить обладателей еще четырех путевок на мундиаль, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Азербайджан на жеребьевке представят главный тренер Фернанду Сантуш, советник исполнительного вице-президента Орхан Ахмедов и директор национальной команды Ильгар Гурбанов.

Состав корзин

Корзина 1: Франция, Испания, Португалия, Италия, Англия, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Дания, Германия, Бельгия, Австрия

Корзина 2: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия

Корзина 3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль

Корзина 4: Болгария, Люксембург, Беларусь, Косово, Армения, Казахстан, АЗЕРБАЙДЖАН, Эстония, Кипр, Фареры, Латвия, Литва

Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

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