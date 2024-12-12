Отбор на футбольный ЧМ-2026: Азербайджан сыграет с Францией или Хорватией, а также с Украиной и Исландией
В Цюрихе завершилась жеребьевка отборочного турнира футбольного чемпионата мира-2026 в зоне УЕФА.
Состав всех групп
Группа «А»: победитель четвертьфинальной пары Лиги наций Германия - Италия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург
Группа «B»: Швейцария, Швеция, Словения, Косово
Группа «С»: проигравший в четвертьфинальной паре Лиги наций Португалия - Дания, Греция, Шотландия, Беларусь
Группа «D»: победитель пары Франция - Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан
Группа «E»: победитель пары Испания - Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария
Группа «F»: победитель пары Португалия - Дания, Венгрия, Ирландия, Армения
Группа «G»: проигравший в паре Испания - Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта
Группа «H»: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино
Группа «I»: проигравший в паре Германия - Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова
Группа «J»: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Андорра
Группа «K»: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра
Группа «L»: проигравший в паре Франция - Хорватия, Чехия, Черногория, Фареры, Гибралтар
*** 15:51
В Цюрихе проходит жеребьевка отборочного турнира футбольного чемпионата мира-2026 в зоне УЕФА.
Сборная Азербайджана попала в группу «D» вместе с победителем четвертьфинальной пары Лиги наций Франция - Хорватия, а также с Украиной и Исландией.
Матчи между Францией и Хорватией состоятся 20 и 23 марта 2025 года.
Отборочный турнир в нашей группе стартует в сентябре следующего года.
*** 14:49
Сегодня в 15:00 по бакинскому времени в Цюрихе начнется жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира-2026 в европейской зоне.
Перед жеребьевкой 54 сборные были поделены на пять корзин согласно результатам Лиги наций и рейтингу ФИФА. Сборная Азербайджана в четвертой корзине.
54 сборные будут распределены по 12 группам. Отборочный турнир начнется уже в марте 2025 года. Победители групп напрямую попадут в финальную стадию ЧМ-2026. 12 команд, занявших в группах 2-е места, и четыре сборные из Лиги наций сыграют в стыковых матчах, чтобы определить обладателей еще четырех путевок на мундиаль, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.
Азербайджан на жеребьевке представят главный тренер Фернанду Сантуш, советник исполнительного вице-президента Орхан Ахмедов и директор национальной команды Ильгар Гурбанов.
Состав корзин
Корзина 1: Франция, Испания, Португалия, Италия, Англия, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Дания, Германия, Бельгия, Австрия
Корзина 2: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия
Корзина 3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль
Корзина 4: Болгария, Люксембург, Беларусь, Косово, Армения, Казахстан, АЗЕРБАЙДЖАН, Эстония, Кипр, Фареры, Латвия, Литва
Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.