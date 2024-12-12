«Торговая война» между Беларусью и Россией

На днях Госстандарт Беларуси включил в реестр опасной продукции гречневую быстроразваривающуюся крупу от российского производителя «Вега-инжиниринг», сообщил портал «Продукция и услуги Республики Беларусь».

Комитет запретил ввоз и продажу в магазинах страны из-за несоответствия продукта требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Написанное на упаковке «недостоверно характеризует пищевой продукт», говорится в сообщении.

Сегодня же стало известно, что российские специалисты выявили бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в фасованном сыре «Королевский» белорусского производства, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора России. В сообщении о сыре российское ведомство указало, что «проинформировало Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Республики Беларусь о данном несоответствии и о введении усиленного лабораторного контроля в отношении указанной продукции», — говорится в сообщении.