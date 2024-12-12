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Организован воркшоп по управлению информацией о вынужденных переселенцах

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В рамках реализации проекта «Укрепление статистического и аналитического потенциала Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана» проведены обсуждения в формате воркшопа по вопросам управления, интеграции и координации данных о вынужденных переселенцах.

Мероприятие, организованное в Университете АДА, собрало представителей государственных структур, местных и зарубежных экспертов. На первой сессии выступил проректор Университета АДА, депутат Национального собрания Фариз Исмаилзаде, который отметил, что обсуждения направлены на совершенствование информации о вынужденных переселенцах и выявление пробелов в этой сфере.

Было подчеркнуто, что в рамках реализации Государственной программы «Большое возвращение», подготовленной по указаниям президента Ильхама Алиева, осуществляется возвращение вынужденных переселенцев на родные земли на добровольной основе, принципах безопасности и достоинства. «Большое возвращение» является непрерывным процессом, и для его эффективной организации важно создать совершенную базу данных. В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев постоянно проводится работа по совершенствованию единой базы данных.

В ходе воркшопа, который включал две сессии, групповые и пленарные обсуждения, были рассмотрены направления подготовки информационных бюллетеней по теме вынужденных переселенцев, источники данных, существующие пробелы и пути их решения. Вопросы участников обсуждения были рассмотрены представителями Государственного комитета, даны необходимые разъяснения. По итогам обсуждений были предложены решения и даны рекомендации.

В ходе двухдневного воркшопа были предложены дополнительные изменения и дополнения для получения информации о вынужденных переселенцах, определены потенциальные потоки данных и дополнительные темы для запроса Университета АДА. Напомним, что воркшоп проводился в рамках мероприятий, предусмотренных I Государственной программой «Большое возвращение» на освобожденные территории.

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