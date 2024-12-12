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США освободили из тюрьмы брата лидера ХАМАС

15:10 704

Арабские СМИ сообщают, что Муфид Абдель Кадер, сводный брат одного из лидеров ХАМАС Халеда Машаля, освобожден из тюрьмы в США спустя 16 лет.

В 2009 году он был приговорен к 20 годам тюремного заключения за участие в деятельности исламской благотворительной организации «Фонд помощи и развития Святой Земли», которая собирала средства для ХАМАС. В 2001 году правительство США признало эту организацию террористической.

Сообщается, что Абдель Кадер был переведен из тюрьмы в «реабилитационный центр». Пока неясно, связано ли его освобождение с намечающейся сделкой по обмену израильских заложников на палестинских заключенных.

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