Сахиль Бабаев выслушал жителей Губы и Гусара

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в Губинском районе принял жителей Губинского и Гусарского районов.

Во время приема граждане обратились по вопросам трудоустройства, инвалидности, обеспечения жильем, адресной социальной помощи и т.д. Среди обратившихся были члены семей шехидов и участники войны.

Каждое обращение граждан было рассмотрено индивидуально, по результатам рассмотрения приняли соответствующие меры. На основании заявлений граждане были зарегистрированы для привлечения в программы активной занятости, в том числе в программы самозанятости.