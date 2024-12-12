Сахиль Бабаев выслушал жителей Губы и Гусара
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в Губинском районе принял жителей Губинского и Гусарского районов.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, перед приемом Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти Губинского района Ильгар Махмудов посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.
Во время приема граждане обратились по вопросам трудоустройства, инвалидности, обеспечения жильем, адресной социальной помощи и т.д. Среди обратившихся были члены семей шехидов и участники войны.
Каждое обращение граждан было рассмотрено индивидуально, по результатам рассмотрения приняли соответствующие меры. На основании заявлений граждане были зарегистрированы для привлечения в программы активной занятости, в том числе в программы самозанятости.