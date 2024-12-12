С руководителя Kanal 13 сняли часть обвинений

По словам защитника, обвинение, выдвинутое против его подзащитного по статье 206.3.2 Уголовного кодекса (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору), было снято.

В ближайшие дни на рассмотрение суда будет передано уголовное дело в отношении руководителя интернет-телевидения Kanal 13 Азиза Оруджева, находящегося под арестом. Об этом haqqin.az сообщил адвокат Бахруз Байрамов.

В отношении Оруджева осталось лишь обвинение по статье 188.2 (нарушение прав собственности, пользования или аренды на землю). В соответствии с санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения или ограничения свободы на срок до 3 лет.

Как сообщалось ранее, предварительное расследование по уголовному делу Азиза Оруджева завершено, и дело направлено в Сабаильский районный суд для рассмотрения.

Напоминаем, что Азиз Оруджев был арестован 27 ноября прошлого года. Изначально против него было возбуждено уголовное дело по статье 188.2 (самовольное строительство на земельном участке без законных прав собственности, использования или аренды). Позднее ему было выдвинуто дополнительное обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору).