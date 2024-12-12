Всемирно известная серия OPPO Find X8 в сети магазинов Kontakt

В мероприятии принял участие генеральный директор бренда OPPO в Центральной Азии господин Дэвид Лю. В ходе своего выступления господин Лю, впервые приехавший в Баку, подчеркнул, что они очень рады сотрудничеству с Kontakt и подчеркнул преимущества новой серии OPPO Find X8.

Kontakt привез в Азербайджан всемирно известную серию смартфонов OPPO Find X 8. Так, несколько дней назад Kontakt и OPPO представили простую и PRO версии нового смартфона.

ИННОВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ OPPO FIND X8

Новый флагман бренда OPPO Find X8 превзошел известные в мире смартфоны различными системами искусственного интеллекта, сверхдолгой автономностью и настройками камеры с высоким разрешением. А PRO-версия смартфона привлекла внимание своей водонепроницаемостью. Эта функция была протестирована вживую на глазах у всех присутствующих на презентации.

Гости и многие влиятельные лица, участвовавшие в презентации, смогли наглядно оценить различные функции смартфона в демо-зонах. И, согласно этим обзорам, одной из наиболее понравившихся функций стала функция телескопического масштабирования OPPO Find X8 PRO. То есть смартфон может четко показывать даже самые удаленные объекты.

Многие подобные функции делают его незаменимым выбором как для любителей технологий, так и для тех, кто ищет смартфон, который облегчит повседневную жизнь. Любой желающий ознакомиться с серией OPPO Find X8 может посетить магазины Kontakt или сайт kontakt.az.