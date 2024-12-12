USD 1.7000
EUR 1.7789
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев
Новость дня
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев

Всемирно известная серия OPPO Find X8 в сети магазинов Kontakt

15:19 436

Kontakt привез в Азербайджан всемирно известную серию смартфонов OPPOFindX8. Так, несколько дней назад Kontakt и OPPO представили простую и PRO версии нового смартфона.

В мероприятии принял участие генеральный директор бренда OPPO в Центральной Азии господин Дэвид Лю. В ходе своего выступления господин Лю, впервые приехавший в Баку, подчеркнул, что они очень рады сотрудничеству с Kontakt и подчеркнул преимущества новой серии OPPO Find X8.

ИННОВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ OPPO FIND X8

Новый флагман бренда OPPO Find X8 превзошел известные в мире смартфоны различными системами искусственного интеллектасверхдолгой автономностью и настройками камеры с высоким разрешением. А PRO-версия смартфона привлекла внимание своей водонепроницаемостью. Эта функция была протестирована вживую на глазах у всех присутствующих на презентации.

Гости и многие влиятельные лица, участвовавшие в презентации, смогли наглядно оценить различные функции смартфона в демо-зонах. И, согласно этим обзорам, одной из наиболее понравившихся функций стала функция телескопического масштабирования OPPO Find X8 PRO. То есть смартфон может четко показывать даже самые удаленные объекты.

Многие подобные функции делают его незаменимым выбором как для любителей технологий, так и для тех, кто ищет смартфон, который облегчит повседневную жизнь. Любой желающий ознакомиться с серией OPPO Find X8 может посетить магазины Kontakt или сайт kontakt.az.

Отбор на футбольный ЧМ-2026: Азербайджан сыграет с Францией или Хорватией, а также с Украиной и Исландией
Отбор на футбольный ЧМ-2026: Азербайджан сыграет с Францией или Хорватией, а также с Украиной и Исландией обновлено
16:00 1280
Масштабная атака на Украину: почти 300 ракет и беспилотников
Масштабная атака на Украину: почти 300 ракет и беспилотников обновлено 14:14
14:14 4505
Сирийцы с турецкими флагами празднуют победу. А Россия перебрасывает военную технику
Сирийцы с турецкими флагами празднуют победу. А Россия перебрасывает военную технику фото; видео; обновлено 16:03
16:03 4402
Запад бьет по России, как по Ирану
Запад бьет по России, как по Ирану наш обзор; все еще актуально
00:45 7660
Стрельба в турецком суде: есть убитые и раненые
Стрельба в турецком суде: есть убитые и раненые видео
13:55 3021
США и Турция достигли согласия о будущем Сирии
США и Турция достигли согласия о будущем Сирии обновлено 13:25
13:25 3443
«Хирург» Ильясова убивает пациентов. Каннибал разгуливает по клиникам Баку
«Хирург» Ильясова убивает пациентов. Каннибал разгуливает по клиникам Баку громкое дело
11:16 7605
Украина проигрывает! Нет солдат, непрофессионализм командования и коррупция
Украина проигрывает! Нет солдат, непрофессионализм командования и коррупция о развитии ситуации; все еще актуально
00:25 6673
Расхититель Оруджев предстанет перед военным судом
Расхититель Оруджев предстанет перед военным судом
12:49 1573
США вводят санкции против Грузии. Реакция Тбилиси
США вводят санкции против Грузии. Реакция Тбилиси обновлено 11:34
11:34 5403
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев о развитии ситуации; все еще актуально
12 декабря 2024, 23:53 9291

ЭТО ВАЖНО

Отбор на футбольный ЧМ-2026: Азербайджан сыграет с Францией или Хорватией, а также с Украиной и Исландией
Отбор на футбольный ЧМ-2026: Азербайджан сыграет с Францией или Хорватией, а также с Украиной и Исландией обновлено
16:00 1280
Масштабная атака на Украину: почти 300 ракет и беспилотников
Масштабная атака на Украину: почти 300 ракет и беспилотников обновлено 14:14
14:14 4505
Сирийцы с турецкими флагами празднуют победу. А Россия перебрасывает военную технику
Сирийцы с турецкими флагами празднуют победу. А Россия перебрасывает военную технику фото; видео; обновлено 16:03
16:03 4402
Запад бьет по России, как по Ирану
Запад бьет по России, как по Ирану наш обзор; все еще актуально
00:45 7660
Стрельба в турецком суде: есть убитые и раненые
Стрельба в турецком суде: есть убитые и раненые видео
13:55 3021
США и Турция достигли согласия о будущем Сирии
США и Турция достигли согласия о будущем Сирии обновлено 13:25
13:25 3443
«Хирург» Ильясова убивает пациентов. Каннибал разгуливает по клиникам Баку
«Хирург» Ильясова убивает пациентов. Каннибал разгуливает по клиникам Баку громкое дело
11:16 7605
Украина проигрывает! Нет солдат, непрофессионализм командования и коррупция
Украина проигрывает! Нет солдат, непрофессионализм командования и коррупция о развитии ситуации; все еще актуально
00:25 6673
Расхититель Оруджев предстанет перед военным судом
Расхититель Оруджев предстанет перед военным судом
12:49 1573
США вводят санкции против Грузии. Реакция Тбилиси
США вводят санкции против Грузии. Реакция Тбилиси обновлено 11:34
11:34 5403
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев о развитии ситуации; все еще актуально
12 декабря 2024, 23:53 9291
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться