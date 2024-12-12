USD 1.7000
EUR 1.7789
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев
Новость дня
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев

Мурсал Ибрагимов теперь и в Гяндже

фото
15:24 653

13 декабря начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов в Гяндже провел прием граждан из Гянджи, Самуха, Гёйгёля, Дашкесана, Геранбоя и Кельбаджара.

На приеме были заслушаны обращения 27 граждан, в том числе членов семей шехидов и ветеранов войны. Посетители обращались по вопросам, связанным с призывом на действительную военную службу, трудоустройством в Госслужбе, а также по другим вопросам.

Во время приема Мурсал Ибрагимов заслушал обращение каждого гражданина, дал поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов, их решения в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями законодательства. Некоторые обращения граждан были решены на месте, некоторые - взяты на контроль для их дальнейшего изучения.

Обращения, не относящиеся к компетенции Госслужбы, направлены в соответствующие органы.

Отбор на футбольный ЧМ-2026: Азербайджан сыграет с Францией или Хорватией, а также с Украиной и Исландией
Отбор на футбольный ЧМ-2026: Азербайджан сыграет с Францией или Хорватией, а также с Украиной и Исландией обновлено
16:00 1283
Масштабная атака на Украину: почти 300 ракет и беспилотников
Масштабная атака на Украину: почти 300 ракет и беспилотников обновлено 14:14
14:14 4505
Сирийцы с турецкими флагами празднуют победу. А Россия перебрасывает военную технику
Сирийцы с турецкими флагами празднуют победу. А Россия перебрасывает военную технику фото; видео; обновлено 16:03
16:03 4406
Запад бьет по России, как по Ирану
Запад бьет по России, как по Ирану наш обзор; все еще актуально
00:45 7660
Стрельба в турецком суде: есть убитые и раненые
Стрельба в турецком суде: есть убитые и раненые видео
13:55 3023
США и Турция достигли согласия о будущем Сирии
США и Турция достигли согласия о будущем Сирии обновлено 13:25
13:25 3445
«Хирург» Ильясова убивает пациентов. Каннибал разгуливает по клиникам Баку
«Хирург» Ильясова убивает пациентов. Каннибал разгуливает по клиникам Баку громкое дело
11:16 7608
Украина проигрывает! Нет солдат, непрофессионализм командования и коррупция
Украина проигрывает! Нет солдат, непрофессионализм командования и коррупция о развитии ситуации; все еще актуально
00:25 6673
Расхититель Оруджев предстанет перед военным судом
Расхититель Оруджев предстанет перед военным судом
12:49 1574
США вводят санкции против Грузии. Реакция Тбилиси
США вводят санкции против Грузии. Реакция Тбилиси обновлено 11:34
11:34 5404
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев о развитии ситуации; все еще актуально
12 декабря 2024, 23:53 9291

ЭТО ВАЖНО

Отбор на футбольный ЧМ-2026: Азербайджан сыграет с Францией или Хорватией, а также с Украиной и Исландией
Отбор на футбольный ЧМ-2026: Азербайджан сыграет с Францией или Хорватией, а также с Украиной и Исландией обновлено
16:00 1283
Масштабная атака на Украину: почти 300 ракет и беспилотников
Масштабная атака на Украину: почти 300 ракет и беспилотников обновлено 14:14
14:14 4505
Сирийцы с турецкими флагами празднуют победу. А Россия перебрасывает военную технику
Сирийцы с турецкими флагами празднуют победу. А Россия перебрасывает военную технику фото; видео; обновлено 16:03
16:03 4406
Запад бьет по России, как по Ирану
Запад бьет по России, как по Ирану наш обзор; все еще актуально
00:45 7660
Стрельба в турецком суде: есть убитые и раненые
Стрельба в турецком суде: есть убитые и раненые видео
13:55 3023
США и Турция достигли согласия о будущем Сирии
США и Турция достигли согласия о будущем Сирии обновлено 13:25
13:25 3445
«Хирург» Ильясова убивает пациентов. Каннибал разгуливает по клиникам Баку
«Хирург» Ильясова убивает пациентов. Каннибал разгуливает по клиникам Баку громкое дело
11:16 7608
Украина проигрывает! Нет солдат, непрофессионализм командования и коррупция
Украина проигрывает! Нет солдат, непрофессионализм командования и коррупция о развитии ситуации; все еще актуально
00:25 6673
Расхититель Оруджев предстанет перед военным судом
Расхититель Оруджев предстанет перед военным судом
12:49 1574
США вводят санкции против Грузии. Реакция Тбилиси
США вводят санкции против Грузии. Реакция Тбилиси обновлено 11:34
11:34 5404
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев о развитии ситуации; все еще актуально
12 декабря 2024, 23:53 9291
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться