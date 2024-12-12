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Председатель Еврокомиссии встретится с Эрдоганом

15:22 341

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретится во вторник с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения поставок гуманитарной помощи в Сирию. Об этом говорится на официальной странице Еврокомиссии в социальной сети Х.

«Сегодня мы запускаем новую операцию «Гуманитарный воздушный мост» по доставке экстренной медицинской помощи и предметов первой необходимости тем, кто больше всего в ней нуждается. В такие нестабильные времена наша помощь важна как никогда. Также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в следующий вторник, чтобы обсудить дальнейшую поставку гуманитарной помощи в Сирию», - говорится в сообщении.

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