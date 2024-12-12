Администрация Байдена спешит передать Украине «огромное количество оружия»
Администрация президента США Джо Байдена попытается успеть передать Украине «огромное количество оружия» до инаугурации Дональда Трампа. Об этом заявил источник CNN.
«Министерство обороны предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель. С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности», - заявил собеседник издания.
Таким образом, демократы хотят «обеспечить Киеву прочную основу для подготовки к 2025 году», когда власть перейдет к республиканцам.