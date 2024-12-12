У Франции новый премьер

Новым премьер-министром Франции назначен 73-летний лидер центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру, сообщили в Елисейском дворце.

На минувшей неделе премьер-министр Франции Мишель Барнье подал в отставку после того, как нижняя палата парламента страны - Национальное собрание - вынесла вотум недоверия правительству. Изначально ожидалось, что президент страны Эммануэль Макрон объявит имя нового премьера в четверг, но затем объявление кандидатуры перенесли на пятницу.