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У Франции новый премьер

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Новым премьер-министром Франции назначен 73-летний лидер центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру, сообщили в Елисейском дворце.

На минувшей неделе премьер-министр Франции Мишель Барнье подал в отставку после того, как нижняя палата парламента страны - Национальное собрание - вынесла вотум недоверия правительству. Изначально ожидалось, что президент страны Эммануэль Макрон объявит имя нового премьера в четверг, но затем объявление кандидатуры перенесли на пятницу. 

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