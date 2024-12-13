В рейтинге университетов мира UI Greenmetric 2024 число вузов Азербайджана увеличилось в 3 раза

В рейтинге университетов мира UI Greenmetric 2024 число высших учебных заведений Азербайджана увеличилось в 3 раза и достигло 12. Таким образом, позиции 4 вузов, вошедших в рейтинг в прошлом году, в 2024 году еще больше укрепились.

Кроме того, впервые в текущем году 8 высших учебных заведений Азербайджана вошли в рейтинг университетов мира UI Greenmetric. Всего в ТОП-1000 этого рейтинга входят 6 высших учебных заведений Азербайджана.

Стоит отметить, что в рейтинге UI Greenmetric 2024, оценивающем деятельность университетов с точки зрения «устойчивости», были представлены 1477 высших учебных заведений из 95 стран мира.