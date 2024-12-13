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Алиев утвердил штрафы за выброс мусора мимо урн

16:51 1754

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил ужесточение наказаний за выброс бытовых отходов в местах, не предназначенных для этого. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно изменениям, физические лица за выброс мусора мимо урн и контейнеров будут оштрафованы на сумму в 300 манатов, должностные лица - на 1000 манатов, а юридические лица - на 4000 манатов.

В случае повторного совершения правонарушения в течение года физические лица будут оштрафованы на 1000 манатов, должностные - от 1500 до 2000 манатов, или с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя им будут назначены общественные работы на срок от 60 до 100 часов. Юридические лица заплатят штраф от 5000 до 7000 манатов.

Кроме того, за несвоевременный вывоз бытовых отходов в специально отведенные места ответственными лицами должностные лица будут оштрафованы на 500 манатов, а юридические лица - на 2000 манатов.

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