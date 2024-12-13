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Лейла Алиева встретилась с президентом Руанды

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17:07 1090

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 13 декабря встретилась с президентом Руанды Полом Кагаме в городе Кигали. Как cообщили в Фонде, Лейла Алиева передала приветствие президента Азербайджана (АР) Ильхама Алиева лидеру Руанды.

На встрече были обсуждены связи между странами, в том числе возможности сотрудничества в различных сферах с Фондом Гейдара Алиева, возглавляемым первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Подчеркнув важность расширения двусторонних связей, Лейла Алиева отметила, что в африканских странах будут реализованы проекты по развитию сферы образования и культуры, программы обмена по образованию, будет осуществляться сотрудничество по совместной презентации образцов искусства в международных проектах.

Отметив, что в ноябре текущего года он совершил визит в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), президент Руанды Пол Кагаме подчеркнул высокий уровень организации мероприятия. Напомнив о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, он поблагодарил его за оказанное гостеприимство и сказал, что покидал Азербайджан с прекрасными впечатлениями.

Пол Кагаме поблагодарил за проекты в сфере образования и культуры, реализуемые в Руанде при поддержке нашей страны, в том числе Фонда Гейдара Алиева. Отметив, что на днях в Руанде состоялось заседание Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA), Пол Кагаме подчеркнул, что Азербайджан успешно принимает международные проекты, в том числе спортивные соревнования мирового значения, в частности, гонку в классе "Формула-1". Президент Пол Кагаме, выразивший надежду на то, что в будущем "Формула-1" пройдет и в Руанде, отметил большое значение поддержке Автомобильной Федерации Азербайджана в этом направлении.

На встрече президенту Руанды было представлено новое издание Фонда Гейдара Алиева, посвященное АР - "Азербайджан. В магии природы".

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