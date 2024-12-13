Таинственные беспилотники над американской базой в Германии

Неопознанные беспилотники замечены над американской авиабазой в Германии, сообщает Spiegel.

По данным издания, неопознанные дроны множество раз наблюдались над авиабазой Рамштайн в Германии, одной из крупнейших баз армии США в Европе, в вечерние часы 3 и 4 декабря.

Также беспилотники были замечены над объектами немецкого производителя оружия Rheinmetall и химической компании BASF. Происхождение этих беспилотников остается неизвестным.