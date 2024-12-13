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Украина может потерять еще два города

17:24 888

Украина может вскоре потерять Покровск и Курахово Донецкой области под натиском российских войск, пишет редактор Bild Кристофер Буль.

По данным украинских военных обозревателей, к югу от Курахово группировке ВСУ угрожает окружение. Генштаб в Киеве сообщает об ожесточенных боях в этом районе, но более конкретной информации о боевых действиях не предоставляет.

В 45 км к северу, в Покровске, ситуация еще более драматичная. Украинские военные недавно сообщали, что потеряли несколько позиций в окрестностях города. По данным пророссийского блогера Юрия Подоляки, войска РФ стоят уже в 1,5 км, а в самом городе действуют российские диверсионно-разведывательные подразделения.

Падение Покровска (крупный логистический узел ВСУ) стало бы одним из самых серьезных поражений Киева за последние месяцы. Его захват позволит российским войскам нарушить линии снабжения противника и продолжить наступление.

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