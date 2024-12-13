Американцы подсчитали: поражение Украины обойдется дороже

Военная поддержка Украины позволяет США экономить деньги на оборону, так как в случае поражения Киева Вашингтону потребуется найти дополнительно 800 миллиардов долларов на обеспечение собственной безопасности. Об этом сообщает журнал Foreign Affairs (FA).

«Поражение Украины потребует от США потратить на оборону на 808 миллиардов долларов больше. С 2022 года, напротив, Конгресс выделил Министерству обороны 112 миллиардов долларов на помощь Киеву. Иными словами, позволить России победить Украину обойдется Соединенным Штатам примерно в семь раз дороже, чем предотвратить победу России», — отмечается в материале издания со ссылкой на проведенные расчеты.

Кроме того, авторы материала подчеркивают, что траты на военную помощь Украине во многом оседают в самих США, так как уходят на оборонные заказы внутри страны. В связи с этим Соединенные Штаты не только экономят деньги, но и получили дополнительный источник экономического роста.