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ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международной финансовой организации

17:39 371

ТуранБанк, один из ведущих банков Азербайджана, специализирующийся на финансировании малого и среднего бизнеса, подписал новое кредитное соглашение в национальной валюте с EMF Microfinance Fund при содействии престижного фонда управления активами Enabling Qapital.

В рамках данного соглашения международная финансовая организация предоставила ТуранБанк синтетический кредит на сумму в 5 миллионов долларов США, который будет выдан в азербайджанских манатах сроком на три года. Эти средства направлены на финансирование малого и среднего бизнеса в соответствии со стратегическими целями банка, направленными на повышение конкурентоспособности и развития инклюзивности. Инициатива также способствует расширению доступа предпринимателей к финансовым ресурсам в национальной валюте.

Председатель Совета правления ТуранБанк Орхан Гараев отметил: «Для обеспечения устойчивого экономического роста в нашей стране, особенно в регионах, необходимо увеличить финансовую поддержку формирования и развития микро, малых и средних предприятий. Мы считаем, что подписанное с престижным Европейским фондом EMF кредитное соглашение о финансировании этого сектора является результатом наших целенаправленных усилий. Мы уверены, что эти средства будут способствовать росту микро, малых и средних предприятий, еще больше расширяя доступ предпринимателей к финансовым ресурсам в местной валюте».

Cтоит отметить, что с момента своего основания и развиваясь на протяжении 32 лет, ТуранБанк с 22 пунктами продаж занял важную позицию в финансовом секторе как с точки зрения качества, так и количества своих услуг. ТуранБанк имеет успешный опыт привлечения международных кредитных линий для финансирования малого и среднего бизнеса. Банк играет важную роль в поддержке устойчивого развития ненефтяного сектора Азербайджана через партнерство с престижными финансовыми институтами, такими как Азиатский банк развития (ADB), Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), EMF Microfinance Fund, Черноморский банк торговли и развития (BSTDB), Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD), Инвестиционный фонд Incofin, ECО Банк торговли и развития (ECO TDB) и другие.

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