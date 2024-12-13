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Tech Guild Kick-Off Kapital Bank: открытие новой платформы для обмена техническим опытом

18:18 287

В Kapital Bank при совместной организации Agile и Технического офиса состоялось мероприятие Tech Guild Kick-Off. Мероприятие было посвящено обмену знаниями и опытом между сотрудниками технической и бизнес-сфер, а также внедрению новых подходов в области технологий.

В своем вступительном слове руководитель Центра экспертизы Agile Шахназ Нури подчеркнула, что гильдии привносят новый импульс в Agile трансформацию и открывают новые пути развития во многих направлениях. Она отметила, что гильдии являются важным инструментом для повышения знаний и навыков сотрудников не только в своих областях деятельности, но и в других направлениях, а также выразила уверенность в том, что это добавит бизнесу как скорости, так и качества.

Генеральный директор Департамента информационных технологий Михаил Громов рассказал о будущих перспективах и вкладе инновационных решений в бизнес.

Особое внимание на мероприятии было уделено панели с участием бизнес- и технических лидеров Kapital Bank. На панели обсуждались такие темы, как баланс технического совершенства и скорости в бизнесе, управление приоритетами, ожидания от Agile ролей, а также были даны ответы на вопросы участников.

В рамках мероприятия было проведено 16 сессий по четырем основным направлениям: DevOps, «Архитектура и Разработка», «QA и Аналитика», а также «Информационная безопасность». В этих сессиях, в которых приняли участие более 400 сотрудников, выступили спикеры, представляющие не только Kapital Bank, но и компании Umico и Pasha Pay.

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