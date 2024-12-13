Причины позорного бегства армии Асада

Армия Сирии еще до падения режима Башара Асада стремительно отступала с подходом повстанцев, поскольку солдат не хватало из-за коррупции, а многие из них были деморализованы или не соответствовали требованиям службы, сообщает Reuters со ссылкой на нескольких человек, служивших в сирийской армии при прежнем правительстве.

Один из военнослужащих — 23-летний Фархан аль-Хули — пожаловался в беседе с агентством, что ему мало платили, и он был деморализован. Он рассказал, что должен был держать оборону с другими сослуживцами на форпосте в районе города Идлиб, который стремительно взяли повстанцы. По словам аль-Хули, на позиции должны были находиться девять военнослужащих, однако фактически их вместе с ним было трое, поскольку шестеро других подкупили командование, чтобы не идти в опасную локацию. Один из двух сослуживцев, фактически находившихся на посту, имел психические отклонения и не был пригоден к службе, заявил изданию собеседник.

Аль-Хули рассказал, что 27 ноября, когда повстанцы начали свое наступление, ему на мобильный телефон позвонил командир с другого поста и сообщил о приближении первой колонны. Военнослужащим на позиции было приказано оставаться на месте и держать оборону. Однако аль-Хули перевел телефон в режим полета, переоделся в гражданскую одежду, бросил оружие и бежал. По пути, по словам мужчины, он видел других военных, которые также оставляли свои посты. «Я оглянулся и увидел, что все идут за мной. Когда они увидели, что один человек убегает, все начали бросать оружие и бежать», — рассказал аль-Хули агентству.

Об истощении армии и о низком моральном духе солдат Reuters сообщили еще десять источников, в том числе три старших сирийских офицера и два командира иракских группировок, сотрудничавших с сирийской армией. Об этом же сообщили источник в сирийских силах безопасности и собеседник из ливанского движения «Хезболла», также поддерживавшего Асада. То же самое следовало из разведывательных документов, найденных Reuters в оставленном военными офисе в Дамаске.

Собеседники агентства признались, что среди солдат росло возмущение повсеместной коррупцией. Кроме того, правительственные войска Асада сильно зависели от иностранных союзников. Зависимость от финансируемых Ираном ливанских и иракских группировок, а также самих властей исламской республики возникла еще в 2011 году, когда в Сирии началась гражданская война. Командование регулярной армией во многом курировали иранские военные советники и союзные им группировки. Многие из иранских военных советников покинули Сирию этой весной после того, как Израиль нанес удар по Дамаску. Те, что остались, уехали в начале декабря, пояснили командиры иракских группировок, работавшие вместе с ними. Источник из «Хезболлы» сообщил, что большая часть боевиков и командиров группировки покинула Сирию еще в октябре, поскольку основное внимание было сосредоточено на израильской операции в Ливане.

После того как иранские советники и большинство представителей «Хезболлы» покинули Сирию, центральный командный пункт и центр управления сирийской армии перестали нормально функционировать, у местных военных не было плана обороны, особенно в отношении второго по величине города Сирии — Алеппо, сообщили собеседники Reuters.

Противники Асада за эти годы сформировали единое оперативное командование, способное успешно координировать подразделения в бою, пишет агентство со ссылкой на доклад некоммерческой организации International Crisis Group, составленный после падения Алеппо.