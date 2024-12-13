Лейла Алиева в Мемориальном центре геноцида в Руанде
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках визита в Руанду посетила Мемориальный центр геноцида Кигали.
Лейла Алиева возложила венок к Мемориалу в знак уважения к жертвам геноцида в Руанде, ознакомилась с выставленными здесь документами и материалами.
Действующий с 2004 года мемориал играет важную роль в сохранении памяти о жертвах геноцида, с которым столкнулись руандийцы в 1994 году, проливает свет на ужасающие реалии этой трагедии.
Была представлена информация о проделанной работе в рамках международной кампании «Справедливость для Ходжалы», инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой для донесения до всего мира реалий трагедии Ходжалы. Отмечена важность международного признания произошедших трагедий, установления справедливости, чтобы подобные преступления больше не происходили в мире.