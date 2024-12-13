Обманул окружение, не сказал брату: детали побега Асада в Москву

Об этом пишет Reuters, которое восстановило события в последние дни и часы перед падением сирийского режима.

Экс-президент Сирии Башар Асад за несколько часов до побега в Москву на встрече с руководителями армии и служб безопасности утверждал, что военная поддержка от России уже в пути, призывал военных держаться. В действительности же в самом начале наступления повстанцев российские власти дали понять Асаду, что не будут ему помогать. Потом Асад якобы поехал домой, на самом деле бежал.

Помощники, чиновники и даже родственники Асада не были в курсе, что он собирается бежать в Россию, рассказали Reuters 14 собеседников. В прошлую субботу, 7 декабря, Асад сообщил главе своей администрации, что поедет домой, а вместо этого поехал в аэропорт. Кроме того, он позвонил своей советнице по связям со СМИ Бутайне Шаабан и попросил ее приехать к нему домой, чтобы написать речь. Та приехала, но никого не обнаружила, рассказывает Reuters.

Спустя несколько часов Асад вылетел на самолете с отключенными транспондерами на российскую авиабазу Хмеймим, оттуда — в Москву. В российской столице его уже ждали супруга Асма и трое детей.

В неведении оставались младший брат президента, Махер Асад, который после побега главы государства перелетел на вертолете в Ирак, оттуда — в Россию, пишет агентство.

Двоюродные братья Асада, Эхаб и Эйад Махлуф, были в Дамаске, когда город взяли повстанцы. Они попытались бежать в Ливан, но их машина попала в засаду: повстанцы убили Эхаба и ранили Эйада, рассказали источники Reuters из Ливана и Сирии. Официально о смерти Эхаба не сообщалось.

Последний премьер-министр правительства Асада Мохаммед Джалали рассказал телеканалу Al Arabiya, что созванивался с Асадом в субботу в 22:30 и рассказывал ему о сложной ситуации. Асад, по словам Джалали, ответил: «Завтра посмотрим». В воскресенье на рассвете дозвониться до президента премьер уже не смог.

Военной помощи, которую Асад обещал своим силовикам, на самом деле не ожидалось: по словам собеседников Reuters, и Москва, и Иран отказались спасать режим еще в первые дни наступления повстанцев. 28 ноября, на следующий день после начала боев, Асад посещал Москву и просил военной поддержки, но Кремль не захотел вмешиваться, рассказали три источника агентства.

Несмотря на это, после возвращения из Москвы Асад говорил своим помощникам, что Кремль согласился оказать военную поддержку, рассказал лидер сирийской оппозиции за рубежом Хади аль-Бахра со ссылкой на источник в окружении Асада и на чиновника в регионе.

Спустя четыре дня после поездки в Москву, 2 декабря, Асад встречался с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Дамаске. По словам источника Reuters из числа иранских дипломатов, тогда бывший президент признал, что его армия слишком слаба для эффективного сопротивления. Однако на вводе в страну иранских войск он не настаивал, понимая, что такая операция может быть использована Израилем для атаки по иранским войскам, сказали два иранских чиновника.

Когда Асад смирился с неизбежностью своего падения, он попытался найти убежище в Объединенных Арабских Эмиратах, но ОАЭ отказались принимать его из-за возможной мировой реакции, сказали источники агентства из окружения экс-президента Сирии.

Москва же не была готова полностью отказаться от Асада, сказал источник из числа российских дипломатов. Глава МИД России Сергей Лавров возглавил работу по спасению Асада.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Москва близка к соглашению с новыми властями Сирии по сохранению авиабазы Хмеймим и порта в Тартусе. Вскоре после публикации замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Россия установила прямые контакты с новыми властями Сирии.