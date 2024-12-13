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Азербайджан и НАТО обсуждают военное сотрудничество

19:04 667

В Баку с визитом находится делегация во главе с начальником Оборонного колледжа НАТО генерал-лейтенантом Максом Нильсеном.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, 13 декабря первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев провёл встречу с делегацией НАТО.

Начальник Генштаба рассказал об успешных реформах, проводимых в азербайджанской армии, о победе армии в Отечественной войне и применении боевого опыта, обретённого в ходе последующих боевых действий, в процессе подготовки войск Азербайджана.

Генерал-полковник Керим Велиев высоко оценил сотрудничество Азербайджана с НАТО в рамках различных программ, подчеркнув важность дальнейшего развития этих отношений.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, генерал-лейтенант Макс Нильсен поблагодарил за тёплое гостеприимство. Гость высоко оценил вклад военнослужащих азербайджанской армии в рамках партнерства с НАТО, включая участие в миротворческих миссиях и других мероприятиях.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества с НАТО в области военного образования и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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