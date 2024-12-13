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В Грузии запреты для протестующих

19:20 717

Парламент Грузии утвердил пакет поправок к «Кодексу об административных правонарушениях».

Теперь участникам митингов, собраний и демонстраций запрещено появляться в масках, а также использовать пиротехнику. Также запрещается использовать лазеры или любые другие средства с резким свечением, которое может помешать работе сотрудников правоохранительных органов.

Депутаты также законодательно ввели крупные штрафы за незаконное перекрытие улиц шествиями и транспортными средствами. Крупными штрафами будут наказываться лица, наносящие рисунки и надписи на фасадах зданий.

Комментируя журналистам принятые изменения, замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что они крайне необходимы.

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