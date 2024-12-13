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В Гусаре встреча с работниками образования — членами семей шехидов и ветеранами

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19:41 213

Заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов 13 декабря посетил Гусарский район. В ходе визита состоялась встреча с членами семей шехидов и ветеранами, работающими в образовательных учреждениях района.

На встрече Фирудин Гурбанов отметил неоспоримую роль работников образования в освобождении оккупированных территорий Азербайджана. Он подчеркнул, что в Отечественной войне сражались 760 работников образования, 20 из которых стали шехидами. Замминистра также сообщил, что участники Отечественной войны, а также работники образования, участвовавшие в войне, всегда окружены особым вниманием и заботой государства, а также Министерства науки и образования. Гурбанов пожелал успехов каждому из участников встречи и отметил, что Миннауки и образования всегда готово выслушать их предложения и пожелания.

В свою очередь преподаватели поблагодарили за проявленное к ним внимание и заботу и поделились своими мыслями.

Также Фирудин Гурбанов посетил среднюю школу №6 имени Тофика Исмаилова города Гусар, ознакомился с существующими здесь условиями, понаблюдал за учебным процессом, пообщался с учениками и учителями, выслушал их предложения.

Директор школы Камала Садыхова, предоставившая информацию о достижениях и методах преподавания учебного заведения, отметила, что в настоящее время в образовательном учреждении обучаются 1122 ученика, преподавательский состав состоит из 84 человек. В созданную в школе общинную группу дошкольного образования зачислены 24 ребенка. Фирудин Гурбанов также посетил школьную библиотеку, дал указание реорганизовать ее в соответствии с потребностями учащихся в чтении.

Фирудин Гурбанов также встретился с руководителями общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, находящихся в подчинении Губа-Хачмазского регионального управления образования.

На встрече, состоявшейся в Центре Гейдара Алиева, в которой также принял участие глава Исполнительной власти Гусарского района Сахир Мамедханов, замминистра заявил, что формирование нового поколения, которое должно обладать знаниями и навыками, отвечающими требованиям XXI века, всесторонним кругозором, уважением к своей семье, обществу, государству, является приоритетным вопросом.

На заседании почетным дипломом Губа-Хачмазского регионального управления образования были награждены руководители общеобразовательных учреждений, получившие наивысшие результаты на выпускных экзаменах в 2023-2024 учебном году, и учащиеся, набравшие наивысшие баллы на вступительных экзаменах.

Фирудин Гурбанов также принял граждан и дал указания по оперативному расследованию обращений и решению поднятых вопросов в соответствии с законодательством.

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