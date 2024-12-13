Война в Украине, возможно, закончится в 2025 году путем переговоров. Такое предположение сделал обозреватель американской газеты The New York Times Джулиан Барнс.

По его мнению, война завершилась бы вне зависимости от итога выборов в США, поскольку «и Украина, и Россия испытывают нехватку войск», однако победа республиканца Дональда Трампа «ускорит эти мирные переговоры».

«Это плохие новости для Украины. Российские войска продвигаются на восток. У Украины все еще есть оружие, но ее войска разбросаны. Разведывательные службы считают, что у нее скоро закончатся солдаты. Республиканцы не хотят одобрять дополнительную помощь Украине, и Киев знает, что без существенного увеличения помощи борьба скоро закончится», - пишет Барнс.

Обозреватель NYT полагает, что ключевым для Украины окажется вопрос не территорий, а гарантий безопасности на будущее. При этом членство в НАТО «не рассматривается». Возможно, Трамп захочет, чтобы его считали добивающимся уступки от президента РФ Владимира Путина, и он склонит главу Кремля, например, к разрешению Украине некоторой экономической интеграции с Европой.