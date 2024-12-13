USD 1.7000
EUR 1.7789
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев
Новость дня
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев

Блинкен из Турции прилетел в Ирак

19:55 174

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 13 ноября, прибыл в Ирак с неанонсированным визитом, сообщает Reuters.

В ходе визита Блинкен встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани для переговоров о будущем соседней Сирии. Он также посетил посольство США в Багдаде.

По словам госсекретаря, он обсудил с премьером Ирака «убеждение многих стран в регионе и за его пределами, что, поскольку Сирия переходит от диктатуры Асада к, надеемся, демократии, она делает это таким образом, чтобы, конечно, защитить все меньшинства в Сирии, что приведет к созданию инклюзивного, внеконфессионального правительства».

Он также добавил, что Сирия не должна превратиться в «платформу для терроризма».

«Никто не осознает важность этого больше, чем Ирак, из-за длительного присутствия ИГИЛ в Сирии, и мы полны решимости убедиться, что ИГИЛ не сможет возродиться», – сказал госсекретарь США.

Американский чиновник сообщил Reuters, что Вашингтон рассматривает этот момент как возможность еще больше ослабить влияние Ирана в регионе.

Ранее Блинкен посетил Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы поговорить об улучшении отношений между странами и последних событиях в Сирии. Также Блинкен провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

«Плохие новости для Украины»
«Плохие новости для Украины»
19:47 1019
Один из лидеров сирийских повстанцев в интервью haqqin.az: «Если бы не США, мы быстро разобрались бы с курдскими террористами»
Один из лидеров сирийских повстанцев в интервью haqqin.az: «Если бы не США, мы быстро разобрались бы с курдскими террористами» все еще актуально
01:26 6093
Лейла Алиева в Мемориальном центре геноцида в Руанде
Лейла Алиева в Мемориальном центре геноцида в Руанде фото
18:37 1641
Haqqin.az в Сирии — там, где творится история
Haqqin.az в Сирии — там, где творится история
18:14 1351
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международной финансовой организации
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международной финансовой организации
17:39 820
Отбор на футбольный ЧМ-2026: Азербайджан сыграет с Францией или Хорватией, а также с Украиной и Исландией
Отбор на футбольный ЧМ-2026: Азербайджан сыграет с Францией или Хорватией, а также с Украиной и Исландией обновлено
16:00 3212
Масштабная атака на Украину: почти 300 ракет и беспилотников
Масштабная атака на Украину: почти 300 ракет и беспилотников обновлено 14:14
14:14 6354
Россия готовится уходить из Сирии
Россия готовится уходить из Сирии обновлено 18:02; фото; видео
18:02 10424
Запад бьет по России, как по Ирану
Запад бьет по России, как по Ирану наш обзор; все еще актуально
00:45 8468
Стрельба в турецком суде: есть убитые и раненые
Стрельба в турецком суде: есть убитые и раненые видео
13:55 5248
США и Турция достигли согласия о будущем Сирии
США и Турция достигли согласия о будущем Сирии обновлено 13:25
13:25 4900

ЭТО ВАЖНО

«Плохие новости для Украины»
«Плохие новости для Украины»
19:47 1019
Один из лидеров сирийских повстанцев в интервью haqqin.az: «Если бы не США, мы быстро разобрались бы с курдскими террористами»
Один из лидеров сирийских повстанцев в интервью haqqin.az: «Если бы не США, мы быстро разобрались бы с курдскими террористами» все еще актуально
01:26 6093
Лейла Алиева в Мемориальном центре геноцида в Руанде
Лейла Алиева в Мемориальном центре геноцида в Руанде фото
18:37 1641
Haqqin.az в Сирии — там, где творится история
Haqqin.az в Сирии — там, где творится история
18:14 1351
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международной финансовой организации
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международной финансовой организации
17:39 820
Отбор на футбольный ЧМ-2026: Азербайджан сыграет с Францией или Хорватией, а также с Украиной и Исландией
Отбор на футбольный ЧМ-2026: Азербайджан сыграет с Францией или Хорватией, а также с Украиной и Исландией обновлено
16:00 3212
Масштабная атака на Украину: почти 300 ракет и беспилотников
Масштабная атака на Украину: почти 300 ракет и беспилотников обновлено 14:14
14:14 6354
Россия готовится уходить из Сирии
Россия готовится уходить из Сирии обновлено 18:02; фото; видео
18:02 10424
Запад бьет по России, как по Ирану
Запад бьет по России, как по Ирану наш обзор; все еще актуально
00:45 8468
Стрельба в турецком суде: есть убитые и раненые
Стрельба в турецком суде: есть убитые и раненые видео
13:55 5248
США и Турция достигли согласия о будущем Сирии
США и Турция достигли согласия о будущем Сирии обновлено 13:25
13:25 4900
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться