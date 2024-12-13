Блинкен из Турции прилетел в Ирак

В ходе визита Блинкен встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани для переговоров о будущем соседней Сирии. Он также посетил посольство США в Багдаде.

По словам госсекретаря, он обсудил с премьером Ирака «убеждение многих стран в регионе и за его пределами, что, поскольку Сирия переходит от диктатуры Асада к, надеемся, демократии, она делает это таким образом, чтобы, конечно, защитить все меньшинства в Сирии, что приведет к созданию инклюзивного, внеконфессионального правительства».

Он также добавил, что Сирия не должна превратиться в «платформу для терроризма».

«Никто не осознает важность этого больше, чем Ирак, из-за длительного присутствия ИГИЛ в Сирии, и мы полны решимости убедиться, что ИГИЛ не сможет возродиться», – сказал госсекретарь США.

Американский чиновник сообщил Reuters, что Вашингтон рассматривает этот момент как возможность еще больше ослабить влияние Ирана в регионе.

Ранее Блинкен посетил Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы поговорить об улучшении отношений между странами и последних событиях в Сирии. Также Блинкен провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.