Председатель «Азеришыг» провел прием граждан в Кедабеке

ОАО «Азеришыг» регулярно организует встречи с жителями регионов. На этот раз председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 13 декабря провел встречу с гражданами из Кедабекского и Шамкирского районов.

Прием в административном здании Кедабекской электрической сети был организован на основе графика встреч руководителей центральных исполнительных органов и других управленческих структур с гражданами в городах и районах.

Перед приемом глава ОАО посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Кедабеке, возложил цветы, выразил глубокое почтение к его памяти.