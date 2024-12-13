Председатель «Азеришыг» провел прием граждан в Кедабеке
ОАО «Азеришыг» регулярно организует встречи с жителями регионов. На этот раз председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 13 декабря провел встречу с гражданами из Кедабекского и Шамкирского районов.
Прием в административном здании Кедабекской электрической сети был организован на основе графика встреч руководителей центральных исполнительных органов и других управленческих структур с гражданами в городах и районах.
Перед приемом глава ОАО посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Кедабеке, возложил цветы, выразил глубокое почтение к его памяти.
В ходе встречи были даны ответы на обращения, касающиеся сфер деятельности компании, также приняты меры для оперативного решения некоторых вопросов на месте. По обращениям, требующим дополнительного изучения, были зарегистрированы письменные заявки, их направили в соответствующие отделы для рассмотрения.
Жители обоих районов выразили удовлетворение проводимыми работами по реконструкции электросетей в регионах, поблагодарили президента Ильхама Алиева за внимание и заботу о гражданах.
Встречи с жителями регионов, организуемые ОАО «Азеришыг», наряду с реализуемыми проектами по реконструкции и просветительскими мероприятиями, направлены на обеспечение абонентов стабильной и бесперебойной подачей электроэнергии, а также на минимизацию потерь электроэнергии.