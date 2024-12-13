Страх перед санкциями: Эмираты блокируют и задерживают платежи российским компаниям

Банки Объединенных Арабских Эмиратов резко ужесточили проверки платежей российских компаний после новой волны американских санкций, которые затронули 50 банков, в том числе российский государственный « Газпромбанк » . Ситуация с платежами через ОАЭ, где после с войны открыли «дочерние структуры» более 1,6 тысячи российских компаний, резко ухудшилась в ноябре, рассказали РБК представители бизнеса и юристы.

По словам источников издания, средний срок проведения платежа через банки Дубая вырос с 1-3 дней в начале года до двух недель, в некоторых случаях — до 30 дней. У ряда компаний деньги зависают и возвращаются обратно, иногда теряются по пути. Есть случаи, когда средства были списаны со счетов в ОАЭ в конце ноября 2024-го и до сих пор не поступили ни на счета в российских банках, ни обратно на счета в банках ОАЭ, рассказывает управляющий партнер «Поправко, Деревенко и партнеры» Светлана Деревенко.

По ее словам, на «значительное ухудшение» ситуации жалуются большинство работающих через ОАЭ компаний. Новые санкции «заставили банки пересматривать схемы взаимодействия и ужесточить проверки платежей, особенно через корреспондентские счета», подтверждает гендиректор транспортной компании Logita Trade Татьяна Алексеева.

Сейчас половина платежей через банки ОАЭ либо возвращаются, либо долго переводятся, говорит основатель сервисной компании для внешней торговли Digital ВЭД Анна Фомичева. По ряду направлений кредитные организации ОАЭ и вовсе перестали проводить транзакции.

Банки опасаются вторичных санкций — то есть наказания на нарушение уже введенных ограничений. Поэтому они фронтально усилили проверки всех компаний с российскими бенефициарами, либо тех, кто работает с российскими деньгами, объясняет Деревенко. В некоторых случаях доходит до блокировки счетов, сетует она.

«Если все продолжится такими же темпами, то в итоге в ОАЭ останется один-два банка, которые будут готовы более-менее проводить платежи из России, но глобально мы потеряем возможность рассчитываться по этому направлению», — заявила Фомичева из Digital ВЭД.