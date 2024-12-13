Друзы обратились к Израилю с необычной просьбой

Жители шести деревень на юге Сирии, где проживает друзское меньшинство, попросили Израиль присоединить к себе их территорию и распространить суверенитет на их населенные пункты .

На видео один из выступающих перед толпой из нескольких десятков человек говорит: «От имени всех жителей Хадера, и если кто-то возражает, пожалуйста, скажите... если нам придется выбирать, мы выберем меньшее зло — быть присоединенными к Голанам!». Оратор продолжил, утверждая, что он говорит от имени нескольких деревень в регионе: «…Мы просим присоединить нас к Голанам...». Присутствующие на собрании ответили говорившему криками: «Мы согласны, мы согласны!».

В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль занял часть Голанских высот и аннексировал их в последующие годы, в результате четыре сирийских друзских поселка стали частью еврейского государства. Друзская община Израиля в совокупности превышает 250 тысяч человек. В основном они проживают в Галилее. Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с духовным лидером израильской друзской общины Мавафеком Тарифом. Они обсудили поддержание стабильности и безопасности в местах сосредоточения друзов на юге Сирии.

Друзы - арабский этнос, исповедующий собственную разновидность ислама (друзизм) и проживающий в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Численность друзов в настоящее время превышает 1,5 миллиона человек.