У Кадырова новый орден
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Президент России Владимир Путин вручил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщила ЧГТРК «Грозный».
Указ о награждении главы Чечни был подписан президентом РФ в феврале 2024 года. В указе говорилось, что Рамзана Кадырова представили к ордену за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».
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