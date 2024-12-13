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У Кадырова новый орден

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Президент России Владимир Путин вручил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщила ЧГТРК «Грозный».

Указ о награждении главы Чечни был подписан президентом РФ в феврале 2024 года. В указе говорилось, что Рамзана Кадырова представили к ордену за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».

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