«Я никуда не ухожу»: Зурабишвили отказалась покидать пост президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря.

«Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь», - сказала Зурабишвили в ходе своего телеобращения.

Действующий президент Грузии назвала президентские выборы, назначенные на 14 декабря, «пародией».

Выборы начнутся в здании парламента завтра в 09:00. Главу государства впервые выберет не население Грузии, а избирательная коллегия, в которой у правящей «Грузинской мечты» большинство мест.