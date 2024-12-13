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Крупные выплаты сирийцам, чтобы они вернулись домой

21:05 1156

Власти Австрии выплатят по 1000 евро сирийским беженцам, которые пожелают вернуться на родину, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.

«Австрия поддержит сирийцев, желающих вернуться на родину, бонусом за возвращение в размере 1000 евро. Страна сейчас нуждается в своих гражданах, чтобы восстановиться», — написал он в соцсети Х.

Нехаммер добавил, что процесс рассмотрения заявок на убежище от сирийцев в Австрии по-прежнему заморожен.

По подсчетам Агентства ООН по делам беженцев, с 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война, ее жители бежали в 130 стран. Большинство из них осели в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте, еще более миллиона — в странах Европы. После падения режима Башара Асада в Сирии власти европейских стран начали в массовом порядке приостанавливать рассмотрение заявок на предоставление убежища сирийцам. Помимо Австрии, о приостановке рассмотрения заявок объявили Германия, Великобритания, Нидерланды, Швеция и другие. Всего в Австрии находятся около 100 тысяч сирийцев.

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