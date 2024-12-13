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Спецпосланник Трампа: Скоро все закончится

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Кандидат в спецпосланники избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог допустил, что война в Украине завершится в ближайшие месяцы. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Келлога, урегулирование может быть достигнуто при участии новой американской администрации.

«Когда дело касается Украины и России, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев. Потому что единственный человек, который может это сделать, это президент Дональд Трамп, и он это сделает. Они устали убивать друг друга там», - сказал Келлог.

На вопрос телеведущего, мог бы Трамп пригласить Путина и Зеленского в Вашингтон и организовать им переговоры прямо в США, Келлог ответил утвердительно: «Меня бы не удивило, если бы он сделал что-то подобное. Конечно, он мог бы сделать такой смелый ход».

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