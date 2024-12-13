В России заблокировали Viber

«Выполнение [требований] необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», — сказано в сообщении.

В России доступ к мессенджеру Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, сообщил Роскомнадзор.

«Коммерсант» напоминает, что летом 2023 года московский суд оштрафовал Viber на 1 млн рублей за отказ удалить фейки о российской армии. Тогда представитель Viber на заседании сказала, что информация была на украинском языке, но компания все же удалила ее из поиска на территории РФ.

Мессенджер, полное название которого Rakuten Viber Messenger, был разработан в 2010 году двумя израильскими предпринимателями Игорем Магазинником и Тальмоном Марко. Владелец мессенджера — компания Viber Media с главным офисом в Люксембурге, основанная создателями сервиса.

По данным Mediascope за ноябрь, Viber находится на третьем месте по популярности в России, уступая WhatsApp и Telegram. Им ежемесячно пользуются 26% населения страны, в среднем в день его используют 14% россиян, подсчитала компания.