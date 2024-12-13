Иран показал свой новый беспилотный истребитель
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Иран представил беспилотную версию отечественного истребителя Qaher, сообщает иранское информагентство Tasnim со ссылкой на директора Организации авиационной промышленности Ирана генерала Афшина Хаджифарда.
Генерал отметил, что «беспилотная версия боевого самолета Qaher в настоящее время проходит летные испытания и показала многообещающие результаты».
Хаджифард, кроме того, объявил о производстве нового боевого вертолета для ВМС, который будет представлен «в ближайшем будущем».
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