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Иран показал свой новый беспилотный истребитель

21:34 530

Иран представил беспилотную версию отечественного истребителя Qaher, сообщает иранское информагентство Tasnim со ссылкой на директора Организации авиационной промышленности Ирана генерала Афшина Хаджифарда.

Генерал отметил, что «беспилотная версия боевого самолета Qaher в настоящее время проходит летные испытания и показала многообещающие результаты».

Хаджифард, кроме того, объявил о производстве нового боевого вертолета для ВМС, который будет представлен «в ближайшем будущем».

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