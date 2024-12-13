Сирийская национальная армия отбила у курдов важную плотину

Сирийская национальная армия (СНА) взяла под контроль плотину Тишрин, которая обеспечивает значительную часть водо-электроснабжения восточной части Сирии, передает Anadolu.

Плотина расположена к югу от района Манбидж и является одной из важных плотин на реке Евфрат. Примерно 70 процентов потребностей Сирии в электроэнергии удовлетворяется за счет плотин Тишрин, Табка и Баас.

Агентство напоминает, что плотина была захвачена курдскими отрядами YPG/PKK при поддержке США в декабре 2015 года. США в январе 2016 года создали свою базу на этой плотине.