Шестнадцатый день протестов в Тбилиси. А Макрон обратился к грузинам

В течение дня по всему Тбилиси проходили протестные шествия, конечной точкой которых стал проспект Руставели.

Шестнадцатый день протестов проходит в Тбилиси. К вечеру протестующие вновь собрались на площади перед зданием парламента.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон накануне первой годовщины присвоения Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС обратился к грузинскому народу.

По словам Макрона, которые приводит «Эхо Кавказа», «предательство европейских устремлений грузинского народа, записанных в Конституции Грузии, недопустимо». «Европейская мечта Грузии не должна быть подавлена. Этот выбор европейского пути является вашим суверенным решением, и это решение о присоединении к европейской семье мирно выражается сегодня в Тбилиси и в нескольких десятках городов страны», – заявил он.

Французский лидер также заявил о поддержке Европой территориальной целостности Грузии.

«…Европейский Союз уважает суверенную волю народов, историю и идентичность народов, такую как многотысячелетняя история грузинского народа. Европейский Союз не диктует, что такое национальный интерес. Он уважает территориальную целостность, в частности, Грузии. Европейский Союз не поддерживает сепаратистов в вашей стране… Европейский Союз не начинал агрессивной войны против суверенного государства… Европа — это не шантаж, это принятие правил как способ разрешения конфликтов. Решение о своей судьбе принимает Грузия. Для этого необходимо прислушиваться к голосу грузинского народа и уважать его», – заявил президент Франции.

Ранее Макрон встретился с Зурабишвили и провел телефонный разговор с миллиардером, почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.