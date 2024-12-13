Эрдоган призвал союзников Асада посмотреть на подземные тюрьмы в Дамаске

Лучшим ответом тем, кто «косым взглядом» оценивает революцию в Сирии и прославляет период режима Башара Асада, являются подземные тюрьмы в Дамаске. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, которые приводит Anadolu, выполняя свои обязательства перед сирийским народом, Турции пришлось столкнуться с большим давлением, обвинениями, провокациями и подстрекательствами. «Мы выполнили свой братский долг перед сирийскими братьями и сестрами», - сказал Эрдоган.

«Лучший ответ тем, кто косым взглядом оценивает революцию в Сирии и прославляет период Асада, — это подземные тюрьмы в Дамаске», - добавил он.