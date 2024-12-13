После Сирии будет Куба?

В США после краха режима Башара Асада всерьез озаботились будущим авторитарного режима на Кубе. В Палате представителей Конгресса в конце этой недели началось обсуждение мер, которые должны принять американские власти в отношении Гаваны. Конгрессмены-республиканцы боятся, что в оставшееся до ухода время администрация Джо Байдена может ослабить экономическое эмбарго и вывести Кубу из списка стран, поддерживающих терроризм.

Госсекретарь Энтони Блинкен поспешил их успокоить. Он сказал конгрессменам, что его ведомство продлило еще на год статус Кубы как покровителя террористов. «Нет, никаких изменений не ожидается», - сказал он на заседании подкомитета Палаты по всемирному здравоохранению, правам человека и международным организациям. Конгрессмен-республиканец Кристофер Смит охарактеризовал Кубу как страну с «наиболее репрессивным и жестоким режимом в мире», и поскольку она находится всего в 90 милях от Америки, то представляет прямую угрозу ее национальной безопасности. Конгрессмен, конечно, перегибает палку. Куба стоит в одном ряду с такими странами, патронирующими терроризм, как Северная Корея и Иран (в списке еще сохраняется присутствие Сирии), но она не может с ними сравниться по уровню репрессий и размаху международного бандитизма. Кубинские спецслужбы не участвуют в ограблении банков на территории США, не похищают и не убивают своих политических противников по всему миру, как это было в 60-е и 70-е годы прошлого столетия. Максимум, на что их хватает, — это прикарманивать денежные переводы на остров кубино-американцев из Майами. В результате, как недавно сообщила газета Miami Herald, миллионы долларов из США идут на укрепление кубинской армии, а несчастные кубинские граждане получают шиш с маслом.

Куба находилась в американском списке друзей террористов с 1982 по 2015 год, когда Барак Обама прекратил это ее малопочетное членство. Обама хотел сделать нормализацию отношений с Гаваной частью своего внешнеполитического наследия. Он восстановил с Кубой дипломатические отношения и совершил визит на остров. Это был период эйфории и даже некоторой свободы для кубинцев. По Гаване разъезжали ретро-автомобили с американскими флагами, а внук Фиделя Антонио Кастро обнимался с приехавшей в гости Наоми Кэмпбелл. Но, как говорится, недолго музыка играла. Кубинские власти сделали из Обамы с его призывами к демократии дурачка, а после его отъезда репрессии на острове лишь усилились. В США между тем продолжается дискуссия о том, не пора ли снять торгово-экономическое эмбарго против Кубы, которое сохраняется с 1962 года. Выступившие на заседании в Палате представителей правозащитники и независимые исследователи говорили, что это эмбарго контрпродуктивно, оно дает лишь предлог кубинским властям говорить о «блокаде» и обвинять во всех бесконечных экономических бедах американский империализм. Конгрессвумен кубинского происхождения Илеана Рос-Лейтинен уверяла участников обсуждения, что это все многолетняя и дешевая демагогия Гаваны. «С Кубой торгует весь мир, - говорила она, - там могло бы быть изобилие товаров, и кубинцы были бы сыты и здоровы, если бы их правители не продавали продовольствие и медикаменты налево».

На самом деле это сами власти установили экономическую блокаду собственного населения. Только что на острове было объявлено о принятии поистине драконовских мер против мелких и средних предприятий. Они если не полностью запрещают деятельность частника, то сводят ее к минимуму. На Кубе насчитывается 11 тысяч частных компаний, в которых занято 300 тысяч человек. Это, без преувеличения, единственная эффективная экономическая сила в стране, где люди могут заработать, в отличие от несчастных государственных рабочих и служащих, получающих 20 долларов в месяц. Если в 2020 году на долю этих мелких и средних компаний приходилось 4 процента всей торговли, то в 2023 года это цифра выросла до 44 процентов. Теперь, по словам известного американского журналиста Андреса Оппенгеймера, кубинские власти в интересах сохранения политического контроля над населением «выстрелили себе в ногу». Экономическое положение катастрофическое. Большинства продуктов в магазинах нет. На острове то и дело происходят веерные отключения электричества. В октябре вся страна на несколько дней погрузилась во мглу. Отсюда массовое бегство кубинцев в США. В 2022 и 2023 годах остров покинуло 10 процентов населения. В этом году ожидается, что эта цифра подскочит до 20 процентов, то есть беглецов будет уже 2 миллиона человек. Кубинцы шутят, что скоро в стране останутся лишь одни старики и партийная номенклатура.