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Команда Трампа обсуждает с Белым домом и Украиной завершение войны

23:23 465

Избранный президент США Дональд Трамп и его команда провели переговоры с Белым домом и украинскими чиновниками в рамках совместных усилий, направленных на поиск способа завершения войны с Россией, сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

Советники Трампа и кандидаты на ключевые должности в его администрации, которые имеют разные взгляды относительно войны России против Украины, пока не представили Киеву концептуального или конкретного плана мира, отмечают источники издания.

По словам источников, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько разговоров со своим преемником Майком Уолтцем. Они обсуждали актуальную информацию, но пока не затрагивали стратегию завершения войны или обеспечения перемирия.

Неназванный высокопоставленный сотрудник администрации президента США Джо Байдена отметил, что такие переговоры позволяют команде Трампа «не быть удивленной» какими-либо действиями Белого дома по отношению к Украине до дня инаугурации нового президента.

«Трамп очень серьезно настроен на то, чтобы добиться прекращения огня в первый же день», - приводит NBC News заявление одного из источников.

Собеседники издания утверждают, что последние контакты между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом, а также их советниками были конструктивными: «Атмосфера взаимодействия между украинцами и приходящей командой Трампа, включая Зеленского и самого Трампа, до сих пор была позитивной».

Также, как пишет NBC News, вероятнее всего, Трамп понимает, что украинцы не являются препятствием для установления мира, проблема состоит в позиции российского президента Владимира Путина.

При этом источники журналистов рассказали, что команда Трампа так и не представила Украине концептуальный или конкретный мирный план.

Как пишет NBC, команда Трампа прилагает все усилия для достижения паузы в боевых действиях, которая бы позволила начать переговорный процесс.

Другой источник поделился впечатлением: «Трамп и сам понимает, что украинцы не являются препятствием к миру».

Предположительно, команда Трампа не поддержит стремление Украины присоединиться к НАТО, чтобы убедить Россию вступить в переговоры, считают источники. По их мнению, взамен Киеву могут предложить гарантии безопасности.

Издание добавляет, что публичные заявления Трампа содержат противоречивые сигналы: он призвал Россию к миру, но также предполагал возможность сокращения военной помощи США Украине или повторного введения ограничений на использование Киевом американских дальнобойных ракет для ударов по территории России.

В течение 2024 года нынешняя администрация США обдумывала, стоит ли начать давить на страны НАТО, чтобы альянс пригласил Украину к вступлению, но после победы Трампа идею отвергли, рассказал источник NBC.

Инаугурация Трампа запланирована на 12:00 по вашингтонскому времени 20 января 2025 года.

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