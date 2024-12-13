Турция о судьбе российских баз в Сирии

Судьба российских баз в Сирии будет решаться в рамках переговоров между Москвой и новыми властями в Дамаске, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Вопрос о сохранении российских баз в Сирии связан с переговорным процессом между россиянами и новыми властями Сирии. Сейчас РФ тактически вывела свои подразделения, размещавшиеся [в разных местах] на территории Сирии, и они прибыли на базы. Вероятно, теперь определенное оборудование и материалы будут доставлены в Россию воздушным путем. Но развитие этого вопроса - тема ближайшей и среднесрочной перспективы. Мы будем со своей стороны наблюдать», - цитирует ТАСС турецкого министра.