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В Иране новый закон о ношении хиджаба: наказание вплоть до смертной казни

Пезешкиан не согласен
13 декабря 2024, 23:55 1368

Парламент Ирана принял новый закон о целомудрии и ношении хиджаба, который ужесточает наказание для женщин, нарушающих строгий дресс-код.

Как сообщает BBC, закон криминализирует «наготу, непристойность, неприкрытость и плохое одеяние» или ужесточает наказания в тех случаях, когда оно уже было предусмотрено. Документ предусматривает порку, большие штрафы, тюремные сроки, ограничения на образование и работу для женщин и девочек, которые нарушают его требования.

Закон уже прошел одобрение иранского парламента и Совета стражей конституции и находится на рассмотрении президента Ирана Масуда Пезешкиана. Сам он уже выразил сомнения по поводу новых ограничений.

«Как человек, ответственный за принятие этого закона, у меня есть сомнения по этому поводу», — сказал Пезешкиан в эфире государственного телевидения. «Из-за этого закона мы рискуем разрушить многое в нашем обществе», — отметил президент, добавив, что лидеры должны избегать действий, которые могут оттолкнуть общество.

Но даже если Пезешкиан не подпишет закон в ближайшие пять дней, спикер парламента имеет полномочия признать его действительным.

Новый закон был разработан судебными органами в мае 2023 года. По сообщениям иранских СМИ, он предусматривает штрафы в размере до 20-месячной средней зарплаты для женщин, которые неправильно носят хиджаб или вовсе отказываются от него на публике или демонстрируя себя в социальных сетях. Нарушительницы должны оплатить штраф в течение 10 дней, иначе им грозит запрет на поездки и ограничения на получение государственных услуг, например, водительских прав. Повторное нарушение наказуемо годами тюремного заключения. Одна из статей закона также предусматривает, что за пропаганду непристойности, неприкрытости или «плохой одежды» в сотрудничестве с иностранными структурами, включая международные СМИ и общественные организации, женщинам грозит до 10 лет тюрьмы и до 12 тыс. долларов штрафа.

В той же статье также говорится, что, если поведение приравнивается к «земному разврату», оно может караться смертной казнью в соответствии со статьей 286 Исламского уголовного кодекса.

Это фактически означает, что женщины и девушки, отправляющие фотографии или видеозаписи себя без хиджаба СМИ за пределами Ирана или иным образом занимающиеся мирным активизмом, могут быть приговорены к смертной казни, пишет правозащитная организация Amnesty International.

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