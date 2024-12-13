Россия остановила поставки пшеницы в Сирию. Украина готова ее заменить

Поставки российской пшеницы в Сирию приостановлены из-за неопределенности в отношении нового правительства и задержек с платежами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российские и сирийские источники.

Два судна, которые перевозили российскую пшеницу в Сирию, не достигли пункта назначения. Судно «Михаил Ненашев» стоит на якоре у побережья Сирии, а другое, «Альфа Гермес», направляется в египетский порт Александрия после нескольких дней стоянки у побережья Сирии.

Как сообщил изданию источник в российском правительстве, поставки в Сирию приостановлены, поскольку экспортеры обеспокоены неопределенностью в отношении будущего сирийского правительства.

Суда задерживаются также из-за неопределенности с платежами. Россия и временное правительство ведут переговоры по финансовому вопросу, сообщил изданию источник в российской промышленности. По его данным, сирийская сторона не заплатила за поставленную пшеницу, и груз весом около 60 тысяч тонн может быть продан другому покупателю.

Тем временем министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в комментарии Reuters сказал, что Украина готова заменить Россию в качестве поставщика продовольствия для Сирии.

«Там, где сложно, мы должны быть там с нашим продовольствием. Мы открыты для поставок нашего продовольствия, и если Сирии нужно продовольствие, то мы будем рядом», – сказал Коваль.