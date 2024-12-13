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Никки Хейли советует Трампу активнее общаться с Турцией и Эрдоганом

00:25 845

Экс-представитель США в ООН, бывшая соперница Дональда Трампа за выдвижение в президенты от республиканцев Никки Хейли считает Турцию «ключом к ослаблению Ирана и прекращению войны в Украине». Так она заявила в эфире телеканала Fox News.

Хейли советует избранному президенту США активнее контактировать с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Турция - ключ к ослаблению Ирана и прекращению войны в Украине. Трамп должен общаться с Турцией и Эрдоганом», - сказала Хейли.

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