Никки Хейли советует Трампу активнее общаться с Турцией и Эрдоганом

Экс-представитель США в ООН, бывшая соперница Дональда Трампа за выдвижение в президенты от республиканцев Никки Хейли считает Турцию «ключом к ослаблению Ирана и прекращению войны в Украине». Так она заявила в эфире телеканала Fox News.

Хейли советует избранному президенту США активнее контактировать с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Турция - ключ к ослаблению Ирана и прекращению войны в Украине. Трамп должен общаться с Турцией и Эрдоганом», - сказала Хейли.