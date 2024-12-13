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Минтруда помогло жителям Губы открыть свой малый бизнес

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Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти Губинского района Ильгар Махмудов осмотрели созданные в рамках программы самозанятости для жителей Губинского района фермерские хозяйства ветерана войны Мурадова Мятляба и Гюльмамедовой Севды.

Обеспеченные в соответствии со своими бизнес-планами, необходимыми для автоэлектрохозяйства и для производства мучных изделий активами, Мурадов и С. Гюльмамедова создали свой малый бизнес. Оба участника программы отметили, что стараются расширить свое дело, эффективно используя предоставленные активы. Они выразили благодарность главе азербайджанского государства.

Следует отметить, что за истекший период в Губинском районе в рамках программы самозанятости были созданы малые хозяйства для 2,3 тыс. человек.

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