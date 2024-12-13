Врач ради премий «выявлял» онкозаболевания у своих пациентов

В России прокуратура обвиняет 25-летнего онколога из города Суворов (Тульская область) в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, он диагностировал здоровым пациентам рак, чтобы получать премии за выявление заболевания на ранних стадиях развития.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, врач «выявил» онкозаболевания у 13 пациентов с августа 2021 по ноябрь 2022 года. Благодаря этому он получил из регионального бюджета 39 тыс. руб. премий. Самим пациентам он фактическую медицинскую помощь не оказывал. Теперь онкологу грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тыс. руб.

Врач свою вину не признает. На его расчетный счет и автомобиль наложен арест. В сообщении прокуратуры уточняется, что врача уволили.