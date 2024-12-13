Молдова заподозрила Абрамовича во вмешательстве в выборы

Директор Службы информации и безопасности Молдовы (SIS) Александр Мустята представил парламенту страны отчет о выявленных фальсификациях во время референдума по евроинтеграции и выборов президента в октябре.

The Insider пишет, что отчет, опубликованный на сайте молдавской спецслужбы, содержит данные о фактах внешнего вмешательства в избирательный процесс, включая незаконное финансирование, пропагандистские кампании, распространение дезинформации. В частности, задокументированы случаи подкупа избирателей, предотвращены кибератаки на избирательную инфраструктуру, выявлена сеть, распространявшая пророссийскую пропаганду через Telegram, Tiktok и YouTube.

SIS утверждает, что в Москве при поддержке российских властей был создан оперативный центр, перед которым была поставлена задача скомпрометировать референдум и президентские выборы в Молдове. Руководить этой деятельностью назначили Илана Шора — бизнесмена, который в Молдове заочно осужден за хищение миллиарда долларов из банковской системы и ранее в этом году получил российский паспорт. В докладе SIS говорится, что в 2023 году Шор встречался во Франции с Романом Абрамовичем, который оказывал ему поддержку. В частности, утверждается, что юридическую поддержку политическому блоку «Победа», созданному Шором для участия в молдавских выборах, оказывала Рола Брентлин, которую SIS называет личным помощником Абрамовича.

Молдавский журналист Александр Козер написал на своей странице в Facebook, что «Абрамович… был главным финансистом сети Шора, через которую предпринимались попытки дестабилизировать Республику Молдова». Он призвал молдавские власти добиваться введения международных санкций в отношении Абрамовича за вмешательство в выборы в Молдове. В ноябре прошлого года Козер сообщал, что Шор прилетел в Стамбул на встречу с Абрамовичем, последний послал за молдавским бизнесменом свой частный самолет.