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«Зачем потратили столько денег?» В Иране недовольны из-за выделенных на Сирию миллиардов

03:35 552

Власти Ирана столкнулись с яростной общественной реакцией из-за миллиардов долларов, потраченных на поддержку Сирии и «пролитой иранской крови» на фоне стремительного падения режима Башара Асада, пишет The New York Times (NYT).

Газета отмечает, что сейчас иранские власти критикуют «с самых неожиданных сторон», включая критику на ток-шоу, в соцсетях, в городских общественных чатах, а также на заголовках главных иранских газет.

«Хотя противники правительства долго возмущались деньгами, которые Иран отправлял по всему Ближнему Востоку, теперь эти настроения, похоже, распространились. Даже некоторые из тех, кто воевал на стороне своего правительства в Сирии или потерял членов семьи в гражданской войне, задаются вопросом, стоило ли это того», — говорится в статье NYT.

Кроме этого, некоторые влиятельные иранцы подвергли сомнению саму основу стратегии Ирана за последние десятилетия, направленной на превращение себя в доминирующую региональную силу. Так, профессор международных отношений Тегеранского университета Эбрагим Мотаги заявил в эфире одного из ток-шоу, что Иран превратился из региональной державы в просто еще одну страну.

В то же время один из иранских проповедников Мохаммад Шариати Дехган отметил, что поражение Асада показало, насколько ошибочна стратегия Ирана, и что она «построена на слабом фундаменте». Он потребовал от властей нового подхода, который отдавал бы приоритет созданию альянсов со странами, а не поддержке воинствующих группировок.

«Дебаты по Сирии ведутся на всех уровнях общества, не только в СМИ и социальных сетях, но и в повседневном общении повсюду. Люди спрашивают: зачем мы потратили там столько денег? Чего мы добились? Какое у нас оправдание теперь, когда все это исчезло?», — заявил в комментарии газете аналитик Хассан Шемшади, близкий к правительству Ирана.

По его словам, хотя форма будущих иранско-сирийских отношений сейчас неопределенна, стратегическое партнерство, выстраивавшееся на протяжении четырех десятилетий, теперь «явно ушло в прошлое».

На протяжении более 40 лет Сирия фактически служила центральной командной базой Ирана в регионе, пишет NYT. Иран контролировал военные базы, ракетные заводы, туннели и склады, которые служили цепочкой поставок для сети прокси. Доступ Тегерана к сирийской территории, портам и аэропортам был настолько беспрепятственным, что один высокопоставленный военный командир однажды назвал Сирию провинцией Ирана, напоминает газета.

Пять иранских чиновников, пожелавших остаться анонимными, заявили NYT, что после падения режима Асада их многие «потрясенные» коллеги в частном порядке признавались, что Иран потерял все всего за 11 дней. Источники заявили, что иранское правительство все еще «дезориентировано», «сбито с толку» и пытается найти новый подход к Сирии. Двое из чиновников заявили, что Иран стремится избежать «позора» полного вытеснения из Сирии с разрывом дипломатических связей и закрытием там посольства.

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